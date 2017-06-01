Linnes kalacak

Teknik direktör Igor Tudor önümüzdeki sezonun kadrosunda Martin Linnes'i tutmayı planlıyor. Hırvat çalıştırıcı sağ-sol bek haricinde orta sahada da forma giyebilen oyuncunun bu esnekliğinden faydalanmayı düşünüyor. Bu arada sağ bek olarak alınan Norveçli 4 asistini de sol bekte oynarken yaptı.