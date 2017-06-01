 Linnes kalacak – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Linnes kalacak

    Linnes kalacak
    Teknik direktör Igor Tudor önümüzdeki sezonun kadrosunda Martin Linnes'i tutmayı planlıyor. Hırvat çalıştırıcı sağ-sol bek haricinde orta sahada da forma giyebilen oyuncunun bu esnekliğinden faydalanmayı düşünüyor. Bu arada sağ bek olarak alınan Norveçli 4 asistini de sol bekte oynarken yaptı.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:03
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