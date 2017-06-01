Hollanda Milli Takımı'nın Fas ile oynadığı hazırlık maçı için G.Saray'ın kendisine izin vermesini değerlendiren Wesley Sneijder, "Kulübüm izin verdi, bu fantastik bir hareket" dedi.

Konyaspor karşılaşması için Türkiye'ye döneceğini kaydeden Hollandalı yıldız, "Bizim için önemli bir maç ve oynayıp sezonu bitirmek istiyorum" diye konuştu. 73. dakikada oyuna giren ve eski takım arkadaşı Faslı Amrabat ile sohbet eden Wesley, Hollanda Milli Takmıı formasını 129. kez giydi ve 130 maçla rekoru elinde bulunduran kaleci Van der Saar'a bir adım daha yaklaştı.