Cenk Ergün, Bayram Tutumlu'dan şikayetçi oldu
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, menajer Bayram Tutumlu'dan şikayetçi oldu.
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Twitter" adlı sosyal paylaşım sitesinde @BayramTOficial kullanıcı adıyla kendisi hakkında paylaşımlar yapan futbol menajeri Bayram Tutumlu hakkında T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Ergün, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan bireye iftirada bulunma, hakaret içerikli ifadeler kullanma, bireyi açıkça tehdit etme, haberleşmenin gizliliğini ihlal etme ve verileri hukuka aykırı verme gibi maddeler uyarınca ilgili kişinin cezalandırılması talebini T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.
Tutumlu, Cenk Ergün ile ilgili paylaşımlarda bulunurken, Ergün ile aralarında geçen yazışmaların görüntülerini de paylaşmıştı.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:43
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EuroLeague'den Fikret Orman'a yanıt
Toplam 62
Yorum
VB YANİ DİYOR Kİ GÜÇLÜ OLANLAR PARA DAĞILIMINI İSTEDİĞİ GİBİ YAPAR. HAKEMLERİ İSTEDİĞİ GİBİ YÖNLENDİRİR.ÇOK AÇIK SÖYLEMİŞ TEBRİKLER.
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Gomis zirvesi!
Toplam 89
Yorum
beko şu futbolcuları alırken onlara tek seçenekmiş gibi muamele yapmayın.yoksa kitlerler böyle size.başka oyuncumu yok arkadaş gomis nedir
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Aboubakar’a teklif iddiası
Toplam 65
Yorum
1903 Dogru tespit ama tahtaravalli degil TAHTIREVAN olacak kardesim :)
Cenk Ergün, Bayram Tutumlu'dan şikayetçi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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