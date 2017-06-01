 Cenk Ergün, Bayram Tutumlu'dan şikayetçi oldu – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Cenk Ergün, Bayram Tutumlu'dan şikayetçi oldu

    Cenk Ergün, Bayram Tutumlu'dan şikayetçi oldu

    Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, menajer Bayram Tutumlu'dan şikayetçi oldu.

    Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Twitter" adlı sosyal paylaşım sitesinde @BayramTOficial kullanıcı adıyla kendisi hakkında paylaşımlar yapan futbol menajeri Bayram Tutumlu hakkında T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    Ergün, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan bireye iftirada bulunma, hakaret içerikli ifadeler kullanma, bireyi açıkça tehdit etme, haberleşmenin gizliliğini ihlal etme ve verileri hukuka aykırı verme gibi maddeler uyarınca ilgili kişinin cezalandırılması talebini T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.
    Tutumlu, Cenk Ergün ile ilgili paylaşımlarda bulunurken, Ergün ile aralarında geçen yazışmaların görüntülerini de paylaşmıştı.

    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:43
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