Bruma Leipzig'le anlaştı
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:15
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 22
Yorum
FB Fenerbahçe her branşda şampiyonluğu hedefleyen büyük bir spor kulübüdür, diğer takımlar ise sadece futbol kulübüdür.
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Fatih Terim'den sürpriz isimler
Toplam 23
Yorum
Nazim oynamayan fenerbahçden 6 oyuncu anlamak mümkün değil tabiki Mehmet topal hariç neden fb fazla oyuncu çünkü en çok fb yerli oyuncu oynuyor
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"Şampiyonluklarda soru işaretleri var"
Toplam 29
Yorum
Ertan Acaba bu sıkıntı birilerinin bir haftada 2 kupadan birden saf dışında kalmalarından mı kaynaklanıyor. Çünkü torbada keklik gibi görüyorlardı
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