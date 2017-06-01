 Bruma bilmecesi – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    bilmecesi

    Bruma bilmecesi

    Leipzig’in teklifiyle ilgili çelişkili rakamlar gelmeye devam ediyor.

    Alman Bild gazetesi geçen hafta İstanbul'a gelen sportif direktörü Ralf Rangnick'in, için yaptığı teklifi 9+1'den 10+2 milyon euro'ya çıkardığını yazdı. Galatasaray'ın ise 12 milyon euro da direttiğini iddia etti. Gazete, Record'un iddia ettiği 18 milyon euro bonservis bedeli ve 6.5 milyon euro'luk brüt rakamın gerçekçi olmadığını, RB Leipzig'in asla bu fiyata çıkmayacağını iddia etti. Bu arada Alman ekibinin yöneticisi Oliver Mitzlaff da, "Finansal konularda dikkat etmeye devam edeceğiz" açıklamasına da yer verildi.

    CİMBOM'A MBİDA MESAJI
    Bruma için Galatasaray'a 10+2 milyon euro teklif ettiği ifade edilen RB Leipzig'ten sürpriz bir hamle geldi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Alman ekibi, sarı-kırmızılı ekibin cevap üzerine rotasını Tottenham'da forma giyen Georges Mbida'ya çevirdiği belirtildi. 22 yaşındaki oyuncu için sportif direktör Rangnick'in Londra'ya gittiği bildirildi.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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