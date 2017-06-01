Bruma bilmecesi
Leipzig’in teklifiyle ilgili çelişkili rakamlar gelmeye devam ediyor.
CİMBOM'A MBİDA MESAJI
Bruma için Galatasaray'a 10+2 milyon euro teklif ettiği ifade edilen RB Leipzig'ten sürpriz bir hamle geldi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Alman ekibi, sarı-kırmızılı ekibin cevap üzerine rotasını Tottenham'da forma giyen Georges Mbida'ya çevirdiği belirtildi. 22 yaşındaki oyuncu için sportif direktör Rangnick'in Londra'ya gittiği bildirildi.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Enes Ünal imzayı attı, formayı giydi!
Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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