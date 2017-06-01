Aslan, Konyaspor'u çalıştı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.
Antrenmanda daha sonra gruplar halinde yediye üç dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcuların, ardından topa sahip olma çalışması üzerinde durduğu belirtildi. İdmanın ana bölümünde ise çift kale maç yapıldığı kaydedildi.
Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:12
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Aboubakar’a teklif iddiası
Toplam 71
Yorum
Fenerli_bey Ekici fenere verilmesin diye TS ye bedava olcayi veren, lensi alamayalim diye teklifler sunan Jokey Kulubune artik biz de engel koycaz.
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Aboubakar’a teklif iddiası
Toplam 71
Yorum
Fenerli_bey yahu susim bugun diyorum ama yok. su gormemis Jokey kulupluler demirorenin borcunu odemiyorlar hakemleri bir yil daha ayartsin diye. :)))
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Fatih Terim'den sürpriz isimler
Toplam 18
Yorum
ANDIRINLI Bu seçilmiş olan milli takımda bir tek KONYASPORlunun olmaması yanlış. F. Terim bunu hep yapıyor ne buluyor bu 3 büyük yedeklerinde.
Aslan, Konyaspor'u çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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