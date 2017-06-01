 Aslan, Konyaspor'u çalıştı – Fotomaç – 01 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Aslan, Konyaspor'u çalıştı

    Aslan, Konyaspor'u çalıştı

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

    Antrenmanda daha sonra gruplar halinde yediye üç dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcuların, ardından topa sahip olma çalışması üzerinde durduğu belirtildi. İdmanın ana bölümünde ise çift kale maç yapıldığı kaydedildi.

    Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslan, Konyaspor'u çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.