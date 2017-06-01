1000 imza hazır
Olağanüstü seçim için toplanan imza sayısı kritik eşiğe geldi. Galatasaray Yeniden’ platformunun öncülüğündeki kampanya her geçen gün büyüyor. Seçim için yeterli olan 1600 imzanın 1000’i toplandı. Başkan ıslak imzaya baksa da baskı artıyor.
ÖZBEK DİKKATLE TAKİP EDİYOR
Muhalefet cephesinde bu gelişmeler yaşanırken başkan Dursun Özbek'in de imza kampanyasını yakından takip ettiği öğrenildi. Özbek ayrıca kampanya dahilindeki ıslak imzaları da dikkatle izliyor. Özbek ve yönetimin içini rahatlatan ıslak imzalardaki sayının bir hayli düşük olması. Ancak sarı-kırmızılı camia içinde ıslak veya değil 1600 üyeye ulaşılması durumunda başkan Özbek'in seçim kararı alabileceği konuşuluyor.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:42
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Enes Ünal imzayı attı, formayı giydi!
Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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