1000 imza hazır

Olağanüstü seçim için toplanan imza sayısı kritik eşiğe geldi. Galatasaray Yeniden’ platformunun öncülüğündeki kampanya her geçen gün büyüyor. Seçim için yeterli olan 1600 imzanın 1000’i toplandı. Başkan ıslak imzaya baksa da baskı artıyor.

Cimbom'da başkan Dursun Özbek'i kritik bir dönem bekliyor. Galatasaray Yeniden platformunun 1 ay önce başlattığı imza kampanyasında hedef 1600'ü bulup olağanüstü seçim kararı aldırmaktı. Rakam kritik eşik olarak görülen 1000'i buldu. Platformun öncüleri bundan sonra daha etkin bir kampanya yürüterek rakamı tamamlayacaklarını, arkalarına aldıkları rüzgarla bunu başarabileceklerini ifade ediyor. Daha önce defalarca imza kampanyaları düzenlenmiş ancak bu rakama hiç ulamışmamıştı.



ÖZBEK DİKKATLE TAKİP EDİYOR

Muhalefet cephesinde bu gelişmeler yaşanırken başkan Dursun Özbek'in de imza kampanyasını yakından takip ettiği öğrenildi. Özbek ayrıca kampanya dahilindeki ıslak imzaları da dikkatle izliyor. Özbek ve yönetimin içini rahatlatan ıslak imzalardaki sayının bir hayli düşük olması. Ancak sarı-kırmızılı camia içinde ıslak veya değil 1600 üyeye ulaşılması durumunda başkan Özbek'in seçim kararı alabileceği konuşuluyor.