 1000 imza hazır – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    1000 imza hazır

    1000 imza hazır

    Olağanüstü seçim için toplanan imza sayısı kritik eşiğe geldi. Yeniden’ platformunun öncülüğündeki kampanya her geçen gün büyüyor. Seçim için yeterli olan 1600 imzanın 1000’i toplandı. Başkan ıslak imzaya baksa da baskı artıyor.

    Cimbom'da başkan Dursun Özbek'i kritik bir dönem bekliyor. Galatasaray Yeniden platformunun 1 ay önce başlattığı imza kampanyasında hedef 1600'ü bulup olağanüstü seçim kararı aldırmaktı. Rakam kritik eşik olarak görülen 1000'i buldu. Platformun öncüleri bundan sonra daha etkin bir kampanya yürüterek rakamı tamamlayacaklarını, arkalarına aldıkları rüzgarla bunu başarabileceklerini ifade ediyor. Daha önce defalarca imza kampanyaları düzenlenmiş ancak bu rakama hiç ulamışmamıştı.

    ÖZBEK DİKKATLE TAKİP EDİYOR
    Muhalefet cephesinde bu gelişmeler yaşanırken başkan Dursun Özbek'in de imza kampanyasını yakından takip ettiği öğrenildi. Özbek ayrıca kampanya dahilindeki ıslak imzaları da dikkatle izliyor. Özbek ve yönetimin içini rahatlatan ıslak imzalardaki sayının bir hayli düşük olması. Ancak sarı-kırmızılı camia içinde ıslak veya değil 1600 üyeye ulaşılması durumunda başkan Özbek'in seçim kararı alabileceği konuşuluyor.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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