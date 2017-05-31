Klopp, Galatasaraylıları üzecek!
Manchester City ile sözleşmesini uzatmayacağını açıklayan ve bonservisi elinde olan Fransız Gael Clichy, Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp’un radarına girdi.
Manchester ekibiyle sözleşme uzatmayacağını açıklamasının ardından transfer döneminin başlamasıyla birlikte dünyada birçok ekibin, Türkiye'de ise Galatasaray'ın gündeminde olan Gael Clichy, İngiltere'de kalabilir.
31 yaşındaki Fransız oyuncuya, Liverpool teknik direktörünün sol bek rotasyonuna bir transfer yapmak istemesi üzerine 2 yıllık bir sözleşme teklif edildi. Jurgen Klopp'un tüm sezon boyunca sol bek olarak James Milner'ı kullanmasının ardından yeni sezonda bu pozisyonda daha fazla opsiyona ihtiyaç duyuyor olması da bu transfer ihtimalini oldukça güçlendiriyor.
Gael Clichy'nin yanı sıra Klopp'un listesinde Monaco'dan Benjamin Mendy ve Hull City'den Andrew Robertson da var.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:07
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''Gerizekalılık''
Toplam 67
Yorum
GFB zaten gidemezsiniz fitret bey :DD
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Fenerbahçe’ye kötü haber!
Toplam 1
Yorum
ddedde daha çok genç önce avrupada yıllarca oynayarak gollerini sıralasın kupalar kaldırsın.daha sonra emekli ikramiyesi bizden hemde yatarak :))
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''Gerizekalılık''
Toplam 67
Yorum
Martial Biz bu sozleri soylemeyi 15 yil once unuttuk fikret Bey.!!!!
Klopp, Galatasaraylıları üzecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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