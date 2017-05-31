Klopp, Galatasaraylıları üzecek!

Manchester ekibiyle sözleşme uzatmayacağını açıklamasının ardından transfer döneminin başlamasıyla birlikte dünyada birçok ekibin, Türkiye'de ise Galatasaray'ın gündeminde olan Gael Clichy, İngiltere'de kalabilir.

31 yaşındaki Fransız oyuncuya, Liverpool teknik direktörünün sol bek rotasyonuna bir transfer yapmak istemesi üzerine 2 yıllık bir sözleşme teklif edildi. Jurgen Klopp'un tüm sezon boyunca sol bek olarak James Milner'ı kullanmasının ardından yeni sezonda bu pozisyonda daha fazla opsiyona ihtiyaç duyuyor olması da bu transfer ihtimalini oldukça güçlendiriyor.

Gael Clichy'nin yanı sıra Klopp'un listesinde Monaco'dan Benjamin Mendy ve Hull City'den Andrew Robertson da var.



