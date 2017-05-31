 ''Kasıt aramıyorum ama...'' – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ''Kasıt aramıyorum ama...''

    ''Kasıt aramıyorum ama...''

    Başkanı hakemlerin performansını eleştirdi, “Kaba bir hesap yaptık 12-13 penaltımız verilmedi. Aleyhimize çalınan düdükleri de söylemiyorum” dedi.

    Başkanı , Alanyaspor maçında verilen ve verilmeyen penaltı kararları üzerinden, bu sezonki hakem performanslarına eleştiride bulundu. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği tarafından verilen iftar yemeği öncesinde konuşan Özbek, "Kaba bir hesap yaptık, Galatasaray'ın 12-13 verilmeyen penaltısı var. Aleyhine çalınan düdükleri, penaltı olmamasına rağmen aleyhine verilen kararları da söylemiyorum. Kasıt aramamaya çalışıyorum ama peş peşe yapılan hatalar sonrası insan, 'Acaba bir kasıt var mı?' diye düşünmeden edemiyor" ifadelerini kullandı. Şampiyon olan Beşiktaş'ı kutlayan Özbek, "Önümüzdeki seneye en iyi Galatasaray'ı oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:51
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