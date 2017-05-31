Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Cenk Gönen, takımdan ayrı kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Hollanda Milli Takımı'nın Fas ile oynayacağı dostluk maçı için milli takımının kampına katılan Wesley Sneijder, antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:21
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Gomis harekatı
Toplam 18
Yorum
istifa edin artık neden batıyoruz anlayın işte git 3 milyon euro bonservis ver Moussa Konaté al adam daha 24 yaşında zımba gibi forvet ver 1,5 yıllık oynasın
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"Lens bize gelmek istiyor"
Toplam 26
Yorum
TCelcius Boş konuşmayın lensin beşiktaştaki muhatabı sunderlandır iki kulup anlaşmıştır dudu olmazsa alınacak forması bıle hazır 17 numara ;)
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''Gerizekalılık''
Toplam 90
Yorum
Robin Van Persie Doğru sen Real Madrid değilsin ancak biz FENERBAHÇE yiz.Buda sana kapak olsun.
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