 Asamoah gelmeye hazır – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Asamoah gelmeye hazır

    Asamoah gelmeye hazır
    Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken Juventus'un Ganalı ön liberosu Asamoah'ın sarı-kırmızılı ekibe gelmeye hazır olduğıu belirtildildi. Transfer görüşmeleri yapmak üzere İtalya'da bulunan sportif direktör Cenk Ergün'ün Ganalı yıldızla bir görüşme yaptığı ve prensipte anlaştığı bildirildi.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:54
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