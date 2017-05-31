Asamoah gelmeye hazır

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken Juventus'un Ganalı ön liberosu Asamoah'ın sarı-kırmızılı ekibe gelmeye hazır olduğıu belirtildildi. Transfer görüşmeleri yapmak üzere İtalya'da bulunan sportif direktör Cenk Ergün'ün Ganalı yıldızla bir görüşme yaptığı ve prensipte anlaştığı bildirildi.