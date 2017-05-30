 Yeşil formalı göremedi! – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Yeşil formalı göremedi!

    Yeşil formalı göremedi!

    Rodrigues’in pozisyonuna ‘net penaltı’ yorumunu yapan Tudor, “Ama yeşil formalı beyefendi göremedi!” diyerek tepki gösterdi

    G.Saray Teknik Direktör İgor Tudor, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Alanya karşısında acı çekerek kazandıklarını vurguladı. "Formanın şans getirdiğini düşünmüyorum" diye saha içindeki performansa dikkat çeken Hırvat teknik adam, "Son dakikaya kadar acı çektik. İlk yarıda çok enerji sarf ettik. Alanyaspor zor bir rakip. Love için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. İki golü de yoktan var etti" ifadelerini kullandı. Rodrigues'in penaltı pozisyonu için Tudor, "Net penaltıydı ama yeşil formalı beyefendi göremedi" yorumuyla hakemi eleştirdi. Genç çalıştırıcı, Bruma'nın Leipzig'e transferi hakkında ise, "Futbol dünyasında transfer dedikoduları hep çıkar. Bir maç daha var. Ondan sonra yönetim ile toplanırız. G.Saray için hangisi daha iyi olacak kararı veririz" sözleriyle sürpriz bir değerlendirmede bulundu.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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