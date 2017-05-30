Ve Bruma transferi açıklandı
Bu sezon Galatasaray formasıyla sergilediği performansla yönetim ve taraftarlardan olumlu not alan Bruma'nın gelecek sezon sarı kırmızılı ekipte yer almayacağı neredeyse kesinleşti.
Portekiz'de yayın yapan Antena 1 kanalına özel röportaj veren Bruma'nın menajeri Catio Balde, yetenekli yıldızın Almanya Bundesliga ekiplerinden Redbull Leipzig'e transfer olacağını açıkladı.
Galatasaray ile Alman temsilcisinin transfer konusunda masaya oturduklarını ve daha önceki görüşmede çıkan pürüzleri ortadan kaldırdıklarını açıklayan Balde, "Kulüpler ortak mutabakata vardı. Bruma da bu cumartesi günü Galatasaray formasıyla son maçına çıkacak. Kısa süre sonra da oyuncum Leipzig'e resmi imzayı atacak" dedi.
Balde, Galatasaray'a ödenecek transfer ücreti konusunda herhangi bir açıklama yapmadı ancak dış basında iddialar bonservis bedelinin 15 milyon € olduğu yönünde.
Bruma bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 36 resmi karşılaşmaya çıktı, 11 gol attı, 8 de asist yaptı.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 16:52
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Kop gel Sow
Toplam 8
Yorum
Q7 LENS VE SOW BAŞKAN ORMAN BEDAVA ALIYORMUŞ.
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Adım adım Kartal’a
Toplam 7
Yorum
eraycan takımımız iyi bu yüzden yapılacak tarsferler takımı sırtlayacak deneyimli yıldızlar olmalı q7 gibi isim yapmış oyuncular lazım bize
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Adım adım Kartal’a
Toplam 7
Yorum
eraycan başkan sözleşmesi bitecek oyuncular mutlaka vardır avruapda bize lazım değil bu oyuncu tarnsfer olacakta tosiçten adrianodan daha üstün olma
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