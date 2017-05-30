Ve Bruma transferi açıklandı

Portekiz'de yayın yapan Antena 1 kanalına özel röportaj veren Bruma'nın menajeri Catio Balde, yetenekli yıldızın Almanya Bundesliga ekiplerinden Redbull Leipzig'e transfer olacağını açıkladı.

Galatasaray ile Alman temsilcisinin transfer konusunda masaya oturduklarını ve daha önceki görüşmede çıkan pürüzleri ortadan kaldırdıklarını açıklayan Balde, "Kulüpler ortak mutabakata vardı. Bruma da bu cumartesi günü Galatasaray formasıyla son maçına çıkacak. Kısa süre sonra da oyuncum Leipzig'e resmi imzayı atacak" dedi.

Balde, Galatasaray'a ödenecek transfer ücreti konusunda herhangi bir açıklama yapmadı ancak dış basında iddialar bonservis bedelinin 15 milyon € olduğu yönünde.

Bruma bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 36 resmi karşılaşmaya çıktı, 11 gol attı, 8 de asist yaptı.