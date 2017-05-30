 Ve Bruma transferi açıklandı – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ve Bruma transferi açıklandı

    Ve Bruma transferi açıklandı

    Bu sezon Galatasaray formasıyla sergilediği performansla yönetim ve taraftarlardan olumlu not alan Bruma'nın gelecek sezon sarı kırmızılı ekipte yer almayacağı neredeyse kesinleşti.

    Portekiz'de yayın yapan Antena 1 kanalına özel röportaj veren Bruma'nın menajeri Catio Balde, yetenekli yıldızın Almanya Bundesliga ekiplerinden Redbull Leipzig'e transfer olacağını açıkladı.

    Galatasaray ile Alman temsilcisinin transfer konusunda masaya oturduklarını ve daha önceki görüşmede çıkan pürüzleri ortadan kaldırdıklarını açıklayan Balde, "Kulüpler ortak mutabakata vardı. Bruma da bu cumartesi günü Galatasaray formasıyla son maçına çıkacak. Kısa süre sonra da oyuncum Leipzig'e resmi imzayı atacak" dedi.

    Balde, Galatasaray'a ödenecek transfer ücreti konusunda herhangi bir açıklama yapmadı ancak dış basında iddialar bonservis bedelinin 15 milyon € olduğu yönünde.

    Bruma bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 36 resmi karşılaşmaya çıktı, 11 gol attı, 8 de asist yaptı.

    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ve Bruma transferi açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.