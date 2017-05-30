Sneijder bilmecesi

G.Saray'ın yıldız futbolcusuiçin Hollanda'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hollanda'dan Voetbal International, Sneijder'inyazdı. Yıldız futbolcunun, milli takım kampına katılmak için bu talepte bulunduğu ifade edilirken, yine Hollanda'da yayın yapan yerel bir gazetede ise Wesley Sneijder'ınbelirtildi. Teknik direktör Igor Tudor'un, Hollandalı oyuncunun bu talebinebaktığı ifade edilirken; buna sinirlenen Sneijder'ın da dün akşamki Alanyaspor karşılaşmasında oyundan alınmasının ardından