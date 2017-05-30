 Sneijder bilmecesi – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sneijder bilmecesi

    Sneijder bilmecesi

    Ligin son haftasındaki Konya maçında oynamak istemediği iddia edilen Sneijder, dün akşam oyundan alınınca Tudor’un yüzüne bile bakmadı.

    G.Saray'ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder için Hollanda'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hollanda'dan Voetbal International, Sneijder'in milli takımda yer alabilmek için ligdeki son Konyaspor maçında da sahada olmayacağını yazdı. Yıldız futbolcunun, milli takım kampına katılmak için bu talepte bulunduğu ifade edilirken, yine Hollanda'da yayın yapan yerel bir gazetede ise Wesley Sneijder'ın bar açılış hazırlıkları için İbiza'ya gitmeyi planladığı belirtildi. Teknik direktör Igor Tudor'un, Hollandalı oyuncunun bu talebine olumsuz baktığı ifade edilirken; buna sinirlenen Sneijder'ın da dün akşamki Alanyaspor karşılaşmasında oyundan alınmasının ardından hocasının yüzüne bile bakmadan kulübeye doğdu yönelmesi dikkat çekti.

    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sneijder bilmecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.