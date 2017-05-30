Poldi’ye yakışmadı

Maçtan sonra Podolski'nin hareketi sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sempatik oyuncunun, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen top toplayıcı çocuğu eliyle itmesi tepki alınca, "Lütfen olumsuz sonuçlar çıkarılmasın" açıklamasını yaptı.