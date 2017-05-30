 Poldi’ye yakışmadı – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Poldi’ye yakışmadı

    Poldi’ye yakışmadı
    Maçtan sonra Podolski'nin hareketi sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sempatik oyuncunun, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen top toplayıcı çocuğu eliyle itmesi tepki alınca, "Lütfen olumsuz sonuçlar çıkarılmasın" açıklamasını yaptı.



    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
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