Moukandjo’ya veto!

Kadrosunu iki golcüyle takviye etmeyi düşünen Galatasaray'da adaylardan biri olan Moukandjo veto yedi. Fransa temsilcisi Lorient'te forma giyen Kamerunlu golcünün, teknik direktör Igor Tudor'dan geçerli not alamadığı öğrenildi. Moukandjo bu sezon forma giydiği 25 resmi karşılaşmada 13 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.