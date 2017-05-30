Koray Günter’e sürpriz talip
Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ın gurbetçi defans oyuncusu Koray Günter’e talip oldu.
Teknik heyet konusunda önümüzdeki hafta kesin kararını açıklayacak olacak yönetim, mevcut kadrodan yeni sezonda yola devam edeceği isimleri de belirleyecek.
Talihsiz bir sakatlık sonucu sezonu futbol oynamadan geçiren genç oyuncuya talip olan Yeni Malatyaspor yönetiminin, 22 yaşındaki futbolcuyu kiralık yöntemiyle transfer etmeyi düşünüyor.
Alman ekibi Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transfer olan 1.85 boyundaki Koray Günter'in de Malatya ekibinde oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 18:46
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Kop gel Sow
Toplam 8
Yorum
Q7 LENS VE SOW BAŞKAN ORMAN BEDAVA ALIYORMUŞ.
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Adım adım Kartal’a
Toplam 7
Yorum
eraycan takımımız iyi bu yüzden yapılacak tarsferler takımı sırtlayacak deneyimli yıldızlar olmalı q7 gibi isim yapmış oyuncular lazım bize
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Adım adım Kartal’a
Toplam 7
Yorum
eraycan başkan sözleşmesi bitecek oyuncular mutlaka vardır avruapda bize lazım değil bu oyuncu tarnsfer olacakta tosiçten adrianodan daha üstün olma
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