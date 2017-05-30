 Koray Günter’e sürpriz talip – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    ’e sürpriz talip

    <a href="/index/koray-gunter?id=ea5bcae5-5033-4b55-84bb-53ab4391bdfb" class="" rel="tag">Koray Günter</a>’e sürpriz talip

    Süper Lig'in yeni ekibi , 'ın gurbetçi defans oyuncusu ’e talip oldu.

    Süper Lig'deki ilk sezonunda korkulu rüya görmemek için kolları erken sıvayan sarı-siyahlı yönetim, gözünü 'ın gelecek vaat eden genç oyuncusu 'e dikti.

    Teknik heyet konusunda önümüzdeki hafta kesin kararını açıklayacak olacak yönetim, mevcut kadrodan yeni sezonda yola devam edeceği isimleri de belirleyecek.

    Talihsiz bir sakatlık sonucu sezonu futbol oynamadan geçiren genç oyuncuya talip olan yönetiminin, 22 yaşındaki futbolcuyu kiralık yöntemiyle transfer etmeyi düşünüyor.

    Alman ekibi Borussia Dortmund'dan 'a transfer olan 1.85 boyundaki 'in de Malatya ekibinde oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:46
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