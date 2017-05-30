 Khacheridi tamam – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Khacheridi tamam

    Khacheridi tamam

    Galatasaray’ın her konuda anlaştığı Evgen Khacheridi, kulübü D.Kiev’in teklifini reddetti. Ukraynalı stoperin 1 Temmuz’da imza atacağı öğrenildi.

    G.Saray ilk transferini savunmaya yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün aylar önce el sıkıştığı Evgen Khacheridi transferi Ukrayna'da resmen duyuruldu. Kulübü Dinamo Kiev'in yeni sözleşme teklifini reddeden 30 yaşındaki stoperin, yıllık 1 milyon Euro karşılığında Aslan'a 'evet' dediği öğrenildi. Ukraynalı savunmacının resmi olarak sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. 1.98 boyundaki tecrübeli futbolcunun 1 Temmuz'da sarı-kırmızılılara resmi imzayı atması bekleniyor. 10 sezondur Dinamo Kiev forması giyen Khacheridi, bu sezon takımında 20 karşılaşmada oynarken, 41 kez de milli takım için ter döktü. Ukrayna basınının transferle ilgili sorularını yanıtsız bırakan Evgen, "Kısa süre sonra her şey netleşecek. Kariyerim için en iyi olanını yaptığıma inanıyorum" açıklamasında bulundu.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
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