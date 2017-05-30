‘Jandarma’ya kutlama, Tanrıyar’a saygı duruşu

Alanya'daki karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları maç öncesindeki seremoniye birlikte taşıdıkları, "Jandarmamızın 178. yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. Öte yandan mücadele öncesi Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından merhum Ali Tanrıyar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.