 İftarı stadyumda yaptılar – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    İftarı stadyumda yaptılar

    İftarı stadyumda yaptılar
    Dün akşam oynanan Alanyaspor-G.Saray karşılaşmasını izlemek için stada giden taraftarlar, iftarlarını maç izlerken açtı. Mücadelenin iftar vaktine denk gelmesine rağmen taraftarlar maça yine de ilgi gösterdi
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
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