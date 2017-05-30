''Gündemde o yok''

Geçtiğimiz ara transfer döneminde G.Saray'ın gündeminden düşmeyen Adem Büyük ilgili yeni iddialar ortaya atılmıştı. Sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki futbolcuyla görüştüğü ileri sürülmüştü. Ancak yönetimden konuyla ilgili açıklama geldi. Sarı-kırmızılı idareciler, Kasımpaşa'nın tecrübeli oyuncusuyla ilgilenmediklerini ifade etti.