 ''Gündemde o yok'' – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    ''Gündemde o yok''

    ''Gündemde o yok''
    Geçtiğimiz ara transfer döneminde G.Saray'ın gündeminden düşmeyen Adem Büyük ilgili yeni iddialar ortaya atılmıştı. Sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki futbolcuyla görüştüğü ileri sürülmüştü. Ancak yönetimden konuyla ilgili açıklama geldi. Sarı-kırmızılı idareciler, Kasımpaşa'nın tecrübeli oyuncusuyla ilgilenmediklerini ifade etti.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:13
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