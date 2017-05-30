G.Saray Janssen için Ada yollarında

Podolski'nin ayrılığı sonrası güçlü bir golcü peşine düşen Galatasaray, daha önce de gündemindeki Tottenhamlı Vincent Janssen için Londra'ya çıkarma yapacak. Hollanda basını sarı-kırmızılıların, İngiliz devinde 2020'ye kadar kontratı olan ancak fazla şans bulamayan 23 yaşındaki golcünün transferini kısa sürede bitirmeyi amaçladığını öne sürdü.