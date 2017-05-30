 G.Saray Janssen için Ada yollarında – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    G.Saray Janssen için Ada yollarında

    G.Saray Janssen için Ada yollarında
    Podolski'nin ayrılığı sonrası güçlü bir golcü peşine düşen Galatasaray, daha önce de gündemindeki Tottenhamlı Vincent Janssen için Londra'ya çıkarma yapacak. Hollanda basını sarı-kırmızılıların, İngiliz devinde 2020'ye kadar kontratı olan ancak fazla şans bulamayan 23 yaşındaki golcünün transferini kısa sürede bitirmeyi amaçladığını öne sürdü.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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