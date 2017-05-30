 Ergin Ataman’dan yalanlama – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Ergin Ataman’dan yalanlama

    Ergin Ataman’dan yalanlama
    Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, ayrılacağı yönündeki haberlere tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı ekiple yollarına devam etmeyeceği iddialarını yalanlayan tecrübeli hoca, "Lig bizim için henüz yeni bitti. Şu anda da tatildeyim ve hiç kimseyle görüşme yapmadım. Bana gelen bir talep de yok. İlerleyen günlerde başkan Dursun Özbek ile mutlaka görüşürüz. Bunun dışındaki haberlere itibar etmeyin" diye konuştu
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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