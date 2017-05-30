 Eren yedek Poldi 11’de – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Eren yedek Poldi 11’de

    Eren yedek Poldi 11’de
    G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor, Osmanlıspor maçı 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Tudor, Osmanlıspor karşılaşmasına 11'de başlayan Eren Derdiyok'a dün akşam 11'de yer vermedi. Bu oyuncunun yerine ise Lukas Podolski forma şansı buldu.

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    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:43
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