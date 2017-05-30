Eren yedek Poldi 11’de
Selçuk İnan Konya'da yok
G.Saray kaptanı Selçuk İnan, dün akşam gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Üç sarı kartı bulunan kaptan Selçuk, önümüzdeki hafta oynanacak Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:43
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
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Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
Eren yedek Poldi 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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