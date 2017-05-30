Eren yedek Poldi 11’de

G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor, Osmanlıspor maçı 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Tudor, Osmanlıspor karşılaşmasına 11'de başlayan Eren Derdiyok'a dün akşam 11'de yer vermedi. Bu oyuncunun yerine ise Lukas Podolski forma şansı buldu.



Selçuk İnan Konya'da yok

G.Saray kaptanı Selçuk İnan, dün akşam gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Üç sarı kartı bulunan kaptan Selçuk, önümüzdeki hafta oynanacak Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek