Barcelona’dan Mathieu iddiası

A Spor'da daha önce menajer Bayram Tutumlu'nun gündeme getirdiği Barcelona'dan Jeremy Mathieu için Galatasaray'ın girişimde bulunduğu öne sürüldü. İspanyol Sport sitesi sarı-kırmızılıların Katalan ekibinin kadroda düşünmediği 33 yaşındaki stoper için cazip bir teklif yapmaya hazırlandığını ve tüm şartları zorlayacağını iddia etti.