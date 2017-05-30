 Barcelona’dan Mathieu iddiası – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Barcelona’dan Mathieu iddiası

    Barcelona’dan Mathieu iddiası
    A Spor'da daha önce menajer Bayram Tutumlu'nun gündeme getirdiği Barcelona'dan Jeremy Mathieu için Galatasaray'ın girişimde bulunduğu öne sürüldü. İspanyol Sport sitesi sarı-kırmızılıların Katalan ekibinin kadroda düşünmediği 33 yaşındaki stoper için cazip bir teklif yapmaya hazırlandığını ve tüm şartları zorlayacağını iddia etti.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
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