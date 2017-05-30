 Alo...ben Bruma gelin beni alın! – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Alo...ben gelin beni alın!

    Alo...ben Bruma gelin beni alın!

    22 yaşındaki oyuncu, sezonun son haftalarında şaha kalktı. Avrupa’da birçok kulübün listesinde yer alan genç orta saha, Alanya’ya karşı takımının ilk golünü attı, G.Saray’ın galibiyetinde başrolü oynadı.

    Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, öne çıkan isim tartışmasız Bruma'ydı. Portekizli yıldız, 14. dakikada gol perdesini açarken, 17'deki Sinan'ın golünün de hazırlayıcısıydı. Futboluyla geceye damga vuran 22 yaşındaki oyuncu, uzun süredir kendisini isteyen Alman ekibi Leipzig'in de iştahını kabarttı. Bruma için son yapılan görüşmede Galatasaray'a 10 milyon Euro öneren Liepzig'in bu teklifi reddedilmişti. Genç oyuncuda ısrarcı olan Bundesliga temsilcisinin, önümüzdeki günlerde bir kez daha masaya oturmayı planladığı öğrenildi.

    DEPLASMAN CANAVARI
    Alanyaspor karşısında bir kez rakip fileleri havalandıran Bruma, bu sezon deplasmanlarda da şov yaptı. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 11 kez rakip fileleri sarsan 22 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 9'unu dış sahada attı. Bu arada , 90 dakikanın sonunda Alanyaspor'lu Sackey ile birbirine girdi. Diğer oyuncuların araya girmesiyle gerginlik kısa sürede son buldu

    İYİ OYNADIK 3 PUANI HAK ETTİK
    Galatasaray'ı dün akşam galibiyetinde kilit rol oynayan Bruma, 90 dakikanın sonunda da bir hayli mutluydu. 3 puanı hak ettiklerini belirten Portekizli yıldız, "İyi futbolumuzun karşılığını aldık. Herkes sahada üstüne düşeni fazlasıyla yaptı" dedi.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:21
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