Alo...ben Bruma gelin beni alın!
22 yaşındaki oyuncu, sezonun son haftalarında şaha kalktı. Avrupa’da birçok kulübün listesinde yer alan genç orta saha, Alanya’ya karşı takımının ilk golünü attı, G.Saray’ın galibiyetinde başrolü oynadı.
DEPLASMAN CANAVARI
Alanyaspor karşısında bir kez rakip fileleri havalandıran Bruma, bu sezon deplasmanlarda da şov yaptı. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 11 kez rakip fileleri sarsan 22 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 9'unu dış sahada attı. Bu arada Bruma, 90 dakikanın sonunda Alanyaspor'lu Sackey ile birbirine girdi. Diğer oyuncuların araya girmesiyle gerginlik kısa sürede son buldu
İYİ OYNADIK 3 PUANI HAK ETTİK
Galatasaray'ı dün akşam galibiyetinde kilit rol oynayan Bruma, 90 dakikanın sonunda da bir hayli mutluydu. 3 puanı hak ettiklerini belirten Portekizli yıldız, "İyi futbolumuzun karşılığını aldık. Herkes sahada üstüne düşeni fazlasıyla yaptı" dedi.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:21
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
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Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
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