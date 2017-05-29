‘Yeniçeri’ Semih

Semih Kaya'ya Osmanlıspor talip. Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı başkent ekibinin, Demba Ba ile birlikte Semih'i de kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Yönetimin, iki stoper transfer edilmesi halinde Semih'in gitmesine izin verebileceği bildirildi.



Bayraktar geldi

G.Saray Futbol Akademisi'nde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu görevine Emrah Bayraktar getirildi. Fatih Terim'in ilk döneminde de çalışan Bayraktar, "Cenk Ergün'ün projesi beni ikna etti" dedi.