Yeni formalar uğurlu geldi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaştı. Avrupa Ligi'nde bir ön eleme az oynamak için sezonu üçüncü bitirmek isteyen G.Saray, Trabzonspor karşısında takılan Fenerbahçe'yle puanları eşitleme fırsatını geri çevirmedi!

Sarı-kırmızılılar, Alanya Bahçeşehir Stadyumu'nda oynanan maçı 3-2 kazanmasını bildi ve ligin son son haftasına Fenerbahçe ile puan puana girdi.

CİMBOM'DAN 3 DAKİKADA 2 GOL!

17'de Armindo Bruma'nın ceza sahası dışından harika vuruşuyla öne geçen Cimbom, 17'de Sinan Gümüş'le farkı 2'ye çıkardı.

VAGNER LOVE G.SARAY'I DA BOŞ GEÇMEDİ

Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love, 23. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi ancak Alanyaspor'un gol sevinci kısa sürdü. Alanya'da ilk yarıdaki gol yağmuru Sinan Gümüş'ün bir kez daha sahneye çıkmasıyla sürdü. Genç golcü 27. dakikada ilk yarının skorunu belirleyen golü attı: 3-1.

HAKEM HALİL UMUT MELER'DEN HATA ÜSTÜNE HATA!

Maçın hakemi Halil Umut Meler, son 15 dakikada çaldığı ve çalmadığı penaltılarla maça damgasını vurdu. 73. dakikada N'Skala'nın ceza sahası içerisinde Garry Rodrigues'e çaktığı çelmeye devam diyen Meler aradan 2 dakika geçmeden Ahmet Çalık'ın omzuna çarpan topta elle oynama gerekçesiyle Alanyaspor lehine penaltı çaldı.

Alanyaspor'da Vagner Love, kazanılan penaltıyı gole çevirerek farkı 1'e indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Bu sonucun ardından puanını 61'e çıkaran Galatasaray ligi 3. sırada tamamlayabilmek için son hafta Konya maçını kazanıp, Fenerbahçe'nin Adana'da kayıp yaşamasını bekleyecek.