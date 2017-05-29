 Yakışanı alacağız – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Yakışanı alacağız

    Yakışanı alacağız
    Sportif Direktör Cenk Ergün, transfer için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. GSTV'ye konuşan Ergün, "Transfer gündemimizde birçok isim var. Bütçemizin içerisinde ve listemiz doğrultusunda, en doğru, takıma yakışacak isimleri almak için uğraşıyoruz" dedi. Ergün, transfer çalışmalarını hızlı bir şekilde sonuçlandırma isteklerine dikkati çekti.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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