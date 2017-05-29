Yakışanı alacağız

Sportif Direktör Cenk Ergün, transfer için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. GSTV'ye konuşan Ergün, "Transfer gündemimizde birçok isim var. Bütçemizin içerisinde ve listemiz doğrultusunda, en doğru, takıma yakışacak isimleri almak için uğraşıyoruz" dedi. Ergün, transfer çalışmalarını hızlı bir şekilde sonuçlandırma isteklerine dikkati çekti.