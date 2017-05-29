Sneijder tarihe geçecek
Galatasaraylı futbolcu Sneijder'in, ligin son haftasındaki Atiker Konyaspor maçında forma giymek istemediği yönünde çıkan haberlere karşılık; "Hiçbir yere gitmiyorum. Önümüzde Atiker Konyaspor maçı ve ardından da milli takım kariyerim için önemli maçlar var" dediği öğrenildi.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:50
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Trabzonspor'a müjde!
Toplam 1
Yorum
... haciz koyduranların isimleri yokmu yazsanıza
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573 milyon TL kazandı
Toplam 35
Yorum
Eeeeee saydin mi 19u ? bence 71 dir O :)) hatta video hakem olsa BJK eksi 5 puan'da bitiridi ligi ... komikler :))) çok mu aciyor ?
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573 milyon TL kazandı
Toplam 35
Yorum
BJK'li Rezil futbol ve yönetiminizle siz hakediyordunuz ya sampiyonlugu... çok aldiniz öyle sampiyonluklar alistiniz tabi. Artik BJK VAR! akilli ol
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