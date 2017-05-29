 Sneijder tarihe geçecek – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Sneijder tarihe geçecek

    Sneijder tarihe geçecek

    Galatasaraylı futbolcu Sneijder'in, ligin son haftasındaki Atiker Konyaspor maçında forma giymek istemediği yönünde çıkan haberlere karşılık; "Hiçbir yere gitmiyorum. Önümüzde Atiker Konyaspor maçı ve ardından da milli takım kariyerim için önemli maçlar var" dediği öğrenildi.

    Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncusu Sneijder, Hollanda Milli Takım formasını 130 kez giyerek 'en çok forma giyen oyuncu' unvanını elinde bulunduran kaleci Van Der Saar'ı yakalamak üzere. Şu ana kadar milli takım kariyerınde 128 resmi maça çıkan Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nın 31 Mayıs'ta Fas, 4 Haziran'da Fildişi Sahili ve 9 Haziran Lüksemburg ile oynanacak maçlarda forma giyerse Van Der Saar'ın rekorunu egale etmiş olacak.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:50
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