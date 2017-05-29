Newcastle sancısı
Yeniden Premier Lig’e yükselen İngiliz ekibinin, sarı-kırmızılıların transfer etmek istediği Fransız golcü için Swansea’ya teklif yaptığı ifade edildi. Newcastle United’ın da devreye girmesiyle birlikte Gomis’in bonservisi 5 milyon euro’ya çıktı
FİYAT ARTIRACAK
Başkan Dursun Özbek'in transfer teklifi yaptıklarını bizzat açıkladığı Bafetimbi Gomis konusunda, Galatasaray'ın eli zayıflarken sarı-kırmızılı yönetimin teklifini artırması gündemde...
1985 yılında Fransa'nın La Seyne şehrinde dünyaya gelen Bafetimbi Gomis, profesyonel futbol kariyerine 2013'te Saint- Etienne kulübünde başladı. 2009-2010 sezonunda Lyon'a transfer olan Fransız golcü, 4 yılın ardından 2014'te Swansea City'e imza attı. 2016-17 sezonunda Marsilya'ya kiralanan Gomis, bu sezon çıktığı 34 resmi maçta 21 gol atmayı başardı. Gomis'e bugüne kadar sadece bir kez bonservis ödendi. 2009'da Lyon, oyuncuyu 13 milyon euro'ya kadrosuna dahil etti.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:04
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
Newcastle sancısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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