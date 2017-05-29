Newcastle sancısı

Yeniden Premier Lig’e yükselen İngiliz ekibinin, sarı-kırmızılıların transfer etmek istediği Fransız golcü için Swansea’ya teklif yaptığı ifade edildi. Newcastle United’ın da devreye girmesiyle birlikte Gomis’in bonservisi 5 milyon euro’ya çıktı

Kaliteli bir golcü arayan Galatasaray, Bafetimbi Gomis transferinde büyük aşama kaydederken Newcastle United'ın devreye girmesi planları bozdu. Elia quim Mangala transferinde hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın karşısına çıkan siyah-beyazlı ekip, bu kez de Gomis için devrede... Yeniden Premier League'e yükselen ve güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Newcastle United'ın Fransız golcü için Swansea City'ye transfer teklifi yaptığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından Gomis'ten kâr etmek isteyen Swansea City bir anda tavır değiştirdi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve geçen sezon Marsilya'da başarılı bir performans gösteren 31 yaşındaki golcünün bonservis bedelini 5 milyon euro'ya çıkardı.



FİYAT ARTIRACAK

Başkan Dursun Özbek'in transfer teklifi yaptıklarını bizzat açıkladığı Bafetimbi Gomis konusunda, Galatasaray'ın eli zayıflarken sarı-kırmızılı yönetimin teklifini artırması gündemde...



1985 yılında Fransa'nın La Seyne şehrinde dünyaya gelen Bafetimbi Gomis, profesyonel futbol kariyerine 2013'te Saint- Etienne kulübünde başladı. 2009-2010 sezonunda Lyon'a transfer olan Fransız golcü, 4 yılın ardından 2014'te Swansea City'e imza attı. 2016-17 sezonunda Marsilya'ya kiralanan Gomis, bu sezon çıktığı 34 resmi maçta 21 gol atmayı başardı. Gomis'e bugüne kadar sadece bir kez bonservis ödendi. 2009'da Lyon, oyuncuyu 13 milyon euro'ya kadrosuna dahil etti.