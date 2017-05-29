Müjde! Lucescu kovuldu

Rusya Premier Lig ekibi Zenit, ismi G.Saray ile anılan Mircea Lucescu ile yollarını ayırdı. Zenit'ten yapılan açıklamada, sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzalanan 71 yaşındaki Rumen hocanın görevine son verildiği bildirildi. Lucescu, sezon başında Zenit ile Rusya Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Avrupa Ligi'ne son 32, Rusya Kupası'na son 16 turunda veda eden Lucescu'lu Zenit, ligi de 3. bitirmişti.