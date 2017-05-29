 Leipzig fiyat artırdı – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Leipzig fiyat artırdı

    Leipzig fiyat artırdı
    Almanya'nın Leipzig Kulübü, Bruma için 9 milyon euro'luk teklifini 12 milyon euro'ya çıkararak bunu resmi olarak iletti. BeIN Sports'taki Maraton Programı moderatörü Şansal Büyüka'nın verdiği habere göre, Almanlar Bruma için 15 milyon euro'ya kadar çıkacaklar. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde Portekizli futbolcuyu satmak istemediklerini ve 5 yıllık yeni sözleşme uzatma teklifinde bulunduklarını ifade etti. Galatasaray'ın bu teklife ne cevap vereceği merakla bekleniyor
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:24
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