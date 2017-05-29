 Kazanan 11’le devam – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Kazanan 11’le devam

    Kazanan 11’le devam

    Tudor, Osmanlı’yı deviren takımı aynen sahaya sürecek Hücum hattında Sneijder, Sinan, Bruma ve Eren olacak

    Cimbom'un Alanyaspor karşısına geçtiğimiz haftaki 11'le çıkması bekleniyor. Tudor'un geçen hafta Osmanlıspor'u 2-0 yenen takımdan memnun kaldığı ve değişikliğe gitmeyeceği öğrenildi. Sağ bekte Sabri, sol bekte Linnes olacak. Hücum hattında Sneijder, Sinan, Bruma ve Eren oynayacak. Defansın göbeğinde Ahmet- Semih, orta sahada Selçuk- Tolga ikilisi forma giyecek.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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