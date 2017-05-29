Ergin Ataman'dan iddialara yanıt!
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı.
Ergin Ataman Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tecrübeli antrenör çıkan iddiaları yalandı. Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı haber sitelerinde Galatasaray ile ilgili hakkımda yapılan tüm haberler asılsızdır" dedi.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:08
-
Şampiy15iktaş
Toplam 25
Yorum
Carpadiem O sene bu sene bundan sonra her sene sloganının yıl dönümü. Elde var 2
-
F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 144
Yorum
ZZS FB 07 FUTBOLDA SÜRÜNDÜĞÜMÜZEDE NERDEN ÇIKARDIN KAFADAN KONTAK. BİZ BU HALİMİZLE BİLE SİZDEN PUAN ALIYORUZ. EN İYİ HALİMİZİDE SEN DÜŞÜN.
-
Şampiy15iktaş
Toplam 25
Yorum
Köyiçi Sampiyon olduk yetmedi SARIKIZLARI 10'LAR KULUBUNE SOKTUK. Bitime 1 hafta kala Birine 16 puan digerine 13 :) AGLAYIN, ZEVKIN DORUGUNDAYIZ :)
Ergin Ataman'dan iddialara yanıt! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.