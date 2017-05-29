Ergin Ataman'dan iddialara yanıt!

Ergin Ataman Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tecrübeli antrenör çıkan iddiaları yalandı. Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı haber sitelerinde Galatasaray ile ilgili hakkımda yapılan tüm haberler asılsızdır" dedi.