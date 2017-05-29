 Bir dönemin sonu! – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Bir dönemin sonu!

    Bir dönemin sonu!

    G.Saray Adası’nın kaçak bölümleri yıkıldı

    Uzun süredir kamuoyunu meşgul eden Galatasaray Adası'ndaki işletmeci Mehmet Koçarslan'ın çıktığı imara aykırı bölüm ve eklentiler yıkıldı. Dün saat 05.00 sıralarında Adaya Heybelida Çıkartma gemisiyle bir iş makinesi getirildi ve adanın kapalı alanında yıkıma geçildi. Yıkım öncesi adadaki restoran çalışanları malzemelerini, eşyalarını dışarıya çıkardı. Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı yıkımda polis ve zabıta ekipleri ile deniz polisi de önlem aldı. Yıkımın ardından Galatasaray Adası harabeye döndü.

    Yıkılmasını istiyorlardı
    Yıkımı izleyenler arasında Faruk Süren ve Sedat Doğan da vardı. Süren, "Üzücü bir hadise. Olayın bu safhaya getirileceğini beklemiyordum" derken Doğan ise, "Galatasaray Kulübü'nde böyle olmasını isteyen insanlar vardı. 'Yıkın buraları' diye dava açtılar. Yıkılıyor işte" dedi.

    Yeniden Türk sporuna hizmet edecek
    Yıkımla ilgili bir açıklama yayınlayan Galatasaray yönetimi, "Galatasaray Adası kanuna uygun şekilde yeniden düzenlenerek Türk sporuna ve üyelerimize hizmet vermeye devam edecektir" ifadesini kullandı.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:12
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