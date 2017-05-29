Bir dönemin sonu!
G.Saray Adası’nın kaçak bölümleri yıkıldı
Yıkılmasını istiyorlardı
Yıkımı izleyenler arasında Faruk Süren ve Sedat Doğan da vardı. Süren, "Üzücü bir hadise. Olayın bu safhaya getirileceğini beklemiyordum" derken Doğan ise, "Galatasaray Kulübü'nde böyle olmasını isteyen insanlar vardı. 'Yıkın buraları' diye dava açtılar. Yıkılıyor işte" dedi.
Yeniden Türk sporuna hizmet edecek
Yıkımla ilgili bir açıklama yayınlayan Galatasaray yönetimi, "Galatasaray Adası kanuna uygun şekilde yeniden düzenlenerek Türk sporuna ve üyelerimize hizmet vermeye devam edecektir" ifadesini kullandı.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:12
-
''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
-
Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
-
F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
Bir dönemin sonu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.