Aslan 3.'lük aşkına
Sarı-kırmızılı takım kazanıp, Trabzon’a takılan Fenerbahçe ile puanını eşitlemek ve ligi 3’üncü bitirme şansını son haftaya taşımak istiyor
BALTA DA GÖTÜRÜLDÜ
Ancak Galatasaray ligi 3. bitirebilmek için son hafta da kazanıp, Fenerbahçe'nin yine takılmasını beklemek zorunda. Çünkü puan eşitliğinde iki derbiyi de kazanan Kanarya ikili averajda üstün durumda. Tudor; De Jong, Chedjou, Serdar Aziz, Cavanda ve Cenk Gönen'i İstanbul'da bıraktı. Hakan Balta ise kafilede yer aldı.
4 OYUNCU SINIRDA
G.Saray'da 3'er sarı kartları bulunan Selçuk, Tolga Ciğerci, Josue ve Eren ceza sınırında. Dört oyuncu bugün de kart görürlerse cezalı olacaklar ve son hafta Atiker Konyaspor karşısında forma giyemeyecekler.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:16
-
''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
-
Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
-
F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
Aslan 3.'lük aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.