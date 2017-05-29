 Aslan 3.'lük aşkına – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Aslan 3.'lük aşkına

    Aslan 3.'lük aşkına

    Sarı-kırmızılı takım kazanıp, Trabzon’a takılan Fenerbahçe ile puanını eşitlemek ve ligi 3’üncü bitirme şansını son haftaya taşımak istiyor

    Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile 3.'lük mücadelesi veren Galatasaray bu akşam Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Ligde son iki maçını kazanan Cimbom, Alanyaspor'u da seriye ekleyip taraftarını sevindirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, galip gelmesi halinde Trabzonspor'a takılan 3. sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitleyecek.

    BALTA DA GÖTÜRÜLDÜ
    Ancak Galatasaray ligi 3. bitirebilmek için son hafta da kazanıp, Fenerbahçe'nin yine takılmasını beklemek zorunda. Çünkü puan eşitliğinde iki derbiyi de kazanan Kanarya ikili averajda üstün durumda. Tudor; De Jong, Chedjou, Serdar Aziz, Cavanda ve Cenk Gönen'i İstanbul'da bıraktı. Hakan Balta ise kafilede yer aldı.

    4 OYUNCU SINIRDA
    G.Saray'da 3'er sarı kartları bulunan Selçuk, Tolga Ciğerci, Josue ve Eren ceza sınırında. Dört oyuncu bugün de kart görürlerse cezalı olacaklar ve son hafta Atiker Konyaspor karşısında forma giyemeyecekler.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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