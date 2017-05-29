 Alanyaspor - Galatasaray | Canlı Anlatım – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Alanyaspor - Galatasaray | Canlı Anlatım

    Alanyaspor - Galatasaray | Canlı Anlatım

    Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a konuk olan Galatasaray, galibiyete kilitlendi. Zorlu mücadele saat 20.00'de başladı.

    Ligi üçüncü sırada tamamlayabilmek için Fenerbahçe ile yarışan sarı-kırmızılı ekip, rakibinin haftayı 1-1'lik Trabzonspor beraberliği ile kapatmasının ardından puanları eşitleme şansı yakaladı.

    UEFA Avrupa Ligi'nde bir ön eleme az oynayabilmek için ligde sezonu üçüncü sırada tamamlamak isteyen Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u yenmesi halinde, ligin son haftasındaki maçını kazanıp, Fenerbahçe'nin bir kez daha puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a yenilmesi durumunda ise lig üçüncülüğü şansını kaybedecek.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek ve müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara geliyor.

    Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, ligin son haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

    Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor ile tarihinde ikinci kez karşılaşacak. İki takım arasındaki ilk lig maçı, sezonun ilk yarısında oynanmış ve Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmayı 5-1 kazanmıştı.



    STAT:     Bahçeşehir Okulları Arena
    HAKEM: Halil Umut Meler

    YAYIN: beIN SPORTS 1
    SAAT: 20.00

    AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Lazic, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Candeias, Fernandes, Vagner Love
    TEKNİK DİREKTÖR: Safet Susic

    GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Tolga, Bruma, Sneijder, Sinan, Podolski
    TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:45
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