20.00 | Alanyaspor - Galatasaray

Ligi üçüncü sırada tamamlayabilmek için Fenerbahçe ile yarışan sarı-kırmızılı ekip, rakibinin haftayı 1-1'lik Trabzonspor beraberliği ile kapatmasının ardından puanları eşitleme şansı yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir ön eleme az oynayabilmek için ligde sezonu üçüncü sırada tamamlamak isteyen Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u yenmesi halinde, ligin son haftasındaki maçını kazanıp, Fenerbahçe'nin bir kez daha puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a yenilmesi durumunda ise lig üçüncülüğü şansını kaybedecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek ve müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek...

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, ligin son haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor ile tarihinde ikinci kez karşılaşacak. İki takım arasındaki ilk lig maçı, sezonun ilk yarısında oynanmış ve Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmayı 5-1 kazanmıştı.

STAT: Bahçeşehir Okulları Arena

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAAT: 20.00

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Lazic, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Candeias, Fernandes, Vagner Love

TEKNİK DİREKTÖR: Safet Susic

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Tolga, Bruma, Sneijder, Sinan, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor