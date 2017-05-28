 Yeşil ışık yaktı – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Yeşil ışık yaktı

    Yeşil ışık yaktı

    Galatasaray ile 1 yıl daha kontratı bulunan Armindo , Leipzig Kulübü'nün teklifini değerlendirmek istediğini yönetime iletti.

    'nın aklını çelen ise Şampiyonlar Ligi faktörü oldu. Devler arenasında forma giyerek Leipzig Kulübü'nü de kariyerinde önemli bir basamak olarak gören Bruma, Almanların teklifinin kabul edilmesini bekliyor.

    ANLAŞMA YAKIN
    Bruma, Galatasaray'ın bu sezonki transfer bütçesini karşılayacak gibi görünüyor. Leipzig'in Portekizli yıldız için 9 milyon euro önerdiği belirtilirken sarı-kırmızılı ekibin, transfere kaynak yaratmak için 1 yıl sözleşmesi kalan Armindo Bruma'yı satmaya sıcak baktığı ifade edildi.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:02
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