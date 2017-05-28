Yeşil ışık yaktı

Bruma'nın aklını çelen ise Şampiyonlar Ligi faktörü oldu. Devler arenasında forma giyerek Leipzig Kulübü'nü de kariyerinde önemli bir basamak olarak gören Bruma, Almanların teklifinin kabul edilmesini bekliyor.



ANLAŞMA YAKIN

Bruma, Galatasaray'ın bu sezonki transfer bütçesini karşılayacak gibi görünüyor. Leipzig'in Portekizli yıldız için 9 milyon euro önerdiği belirtilirken sarı-kırmızılı ekibin, transfere kaynak yaratmak için 1 yıl sözleşmesi kalan Armindo Bruma'yı satmaya sıcak baktığı ifade edildi.