Yeşil ışık yaktı
Galatasaray ile 1 yıl daha kontratı bulunan Armindo Bruma, Leipzig Kulübü'nün teklifini değerlendirmek istediğini yönetime iletti.
Bruma'nın aklını çelen ise Şampiyonlar Ligi faktörü oldu. Devler arenasında forma giyerek Leipzig Kulübü'nü de kariyerinde önemli bir basamak olarak gören Bruma, Almanların teklifinin kabul edilmesini bekliyor.
ANLAŞMA YAKIN
Bruma, Galatasaray'ın bu sezonki transfer bütçesini karşılayacak gibi görünüyor. Leipzig'in Portekizli yıldız için 9 milyon euro önerdiği belirtilirken sarı-kırmızılı ekibin, transfere kaynak yaratmak için 1 yıl sözleşmesi kalan Armindo Bruma'yı satmaya sıcak baktığı ifade edildi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:02
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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