Tanrıyar uğurlandı
G.saray eski başkanı Ali Tanrıyar dün toprağa verildi. Tanrıyar için önce Türk Telekom Stadı'nda tören düzenlendi. Törene başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de katılırken, statta merhum başkanın döneminde kazanılan kupalar sergilendi. Sonrasında Tanrıyar'ın naaşı, ikindi vaktinin ardından kılınan cenaze namazı için Teşvikiye Camisi'ne götürüldü.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:39
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
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Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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