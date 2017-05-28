 Tanrıyar uğurlandı – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Tanrıyar uğurlandı

    Tanrıyar uğurlandı

    G.saray eski başkanı dün toprağa verildi. Tanrıyar için önce Türk Telekom Stadı'nda tören düzenlendi. Törene başkan ve yönetim kurulu üyeleri de katılırken, statta merhum başkanın döneminde kazanılan kupalar sergilendi. Sonrasında Tanrıyar'ın naaşı, ikindi vaktinin ardından kılınan cenaze namazı için Teşvikiye Camisi'ne götürüldü.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:39
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