Tanrıyar uğurlandı

G.saray eski başkanı Ali Tanrıyar dün toprağa verildi. Tanrıyar için önce Türk Telekom Stadı'nda tören düzenlendi. Törene başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de katılırken, statta merhum başkanın döneminde kazanılan kupalar sergilendi. Sonrasında Tanrıyar'ın naaşı, ikindi vaktinin ardından kılınan cenaze namazı için Teşvikiye Camisi'ne götürüldü.