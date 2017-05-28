Sıraya girdiler
La Gazzetta Dello Sport, Luzen'le sözleşmesi sona eren Nicolas Haas için Atalanta, Werder Bremen, Betis, Sevilla ve Galatasaray'ın devrede olduğunu yazdı. 21 yaşındaki İsviçreli orta sahanın kararsız kaldığı belirtildi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:21
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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