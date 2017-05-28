 Sıraya girdiler – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Sıraya girdiler

    Sıraya girdiler

    La Gazzetta Dello Sport, Luzen'le sözleşmesi sona eren Nicolas Haas için Atalanta, Werder Bremen, Betis, Sevilla ve Galatasaray'ın devrede olduğunu yazdı. 21 yaşındaki İsviçreli orta sahanın kararsız kaldığı belirtildi.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:21
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