 Şampiyon yine G.Saray – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Şampiyon yine G.Saray

    Şampiyon yine G.Saray

    G.saray Genç Kız Takımı, U18 Türkiye Finali'nde ezeli rakibi 'ı 54-38 mağlup ederek üst üste 2. kez Türkiye şampiyonu oldu. G.Saray geçtiğimiz sezon yine Beşiktaş'ı finalde 62-34 yenmiş ve şampiyon olmuştu. G.Saraylı Eda Şahin turnuvanın asist kraliçesi, en iyi forveti seçildi.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:37
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