Şampiyon yine G.Saray

G.saray Genç Kız Takımı, U18 Türkiye Finali'nde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 54-38 mağlup ederek üst üste 2. kez Türkiye şampiyonu oldu. G.Saray geçtiğimiz sezon yine Beşiktaş'ı finalde 62-34 yenmiş ve şampiyon olmuştu. G.Saraylı Eda Şahin turnuvanın asist kraliçesi, Yağmur Kübra Taşar en iyi forveti seçildi.