 Sabri’nin yerine – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Sabri’nin yerine

    Sabri’nin yerine

    Sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu'na alternatif arayan Galatasaray'a Fransa'dan bir isim daha geldi. Metz ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki İvan Balliu ile ilgilenen takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğu ifade edildi.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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