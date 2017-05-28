Sabri’nin yerine
Sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu'na alternatif arayan Galatasaray'a Fransa'dan bir isim daha geldi. Metz ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki İvan Balliu ile ilgilenen takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğu ifade edildi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:30
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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