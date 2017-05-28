Manisa’dan çağrı
Yönetim, yeni transferlerle taraftarların kalbini kazanmanın yolunu ararken sarı-kırmızılılar, Başkan Dursun Özbek'in peşini bırakmıyor. Her platformda istifaya çağrılan Özbek son olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezuniyet töreninde gündemdeydi. 'Ahmet Fatih' isimli öğrenci fotoğraf çekimi sırasında "Dursun Özbek istifa" yazısı ile protestolara katıldı.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:53
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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