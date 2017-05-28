Manisa’dan çağrı

Yönetim, yeni transferlerle taraftarların kalbini kazanmanın yolunu ararken sarı-kırmızılılar, Başkan Dursun Özbek'in peşini bırakmıyor. Her platformda istifaya çağrılan Özbek son olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezuniyet töreninde gündemdeydi. 'Ahmet Fatih' isimli öğrenci fotoğraf çekimi sırasında "Dursun Özbek istifa" yazısı ile protestolara katıldı.