 Manisa’dan çağrı – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Manisa’dan çağrı

    Manisa’dan çağrı

    Yönetim, yeni transferlerle taraftarların kalbini kazanmanın yolunu ararken sarı-kırmızılılar, Başkan Dursun Özbek'in peşini bırakmıyor. Her platformda istifaya çağrılan Özbek son olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezuniyet töreninde gündemdeydi. 'Ahmet Fatih' isimli öğrenci fotoğraf çekimi sırasında " istifa" yazısı ile protestolara katıldı.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:53
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