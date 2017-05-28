 Hazırlıklar sürdü – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Hazırlıklar sürdü

    Hazırlıklar sürdü

    Cimbom, yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Metin Oktay Tesisleri'nde Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, gruplar halinde ayak tenisi oynadığı kaydedildi. Ayak tenisi turnuvasını Koray Günter, Sinan Gümüş ve Podolski'nin oluşturduğu takımın kazandığı belirtildi.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:42
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