Galatasaray Antalya'da

Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden sarı-kırmızı kafileyi taşıyan özel uçak, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı.

Havalimanında engelli bir çocukla sohbet eden takım kaptanı Selçuk İnan, üzerinden çıkardığı formayı imzalayıp kendisine hediye etti.

Uçaktan doğrudan apronda bekletilen otobüse geçen sarı-kırmızılı kafile, Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti. Bu sırada sarı-kırmızılıları havalimanı terminal binası önünde bekleyen taraftarlardan bazıları, oyuncuları yakından göremedikleri için tepki gösterdi.

Galatasaray kafilesinde sakatlığı bulunan kaleci Cenk Gönen'in yanı sıra Nigel de Jong, Luis Cavanda, Serdar Aziz ve Aurelien Chedjou yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımın, Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Armindo Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.