 Galatasaray Adası'nda yıkım çalışması – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Galatasaray Adası'nda yıkım çalışması

    Galatasaray Adası'nda yıkım çalışması

    Kuruçeşme’de bulunan Galatasaray Adası’ndaki tüm yapılaşma sabah erken saatlerde ekipler tarafından yıkıldı.

    Tesisin yıllardır kiracısı olan fakat kısa süre önce Galatasaray Genel Kurulu'nun aldığı tahliye kararına uymayarak tesisten çıkmayan Mehmet Koçarslan'ın parseli ile Galatasaray Kulübü'nün parselindeki yapılaşmanın da imara aykırı olduğu gerekçesiyle tarihi adada 1980'de kurulan her şey yıkıldı.

    Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkım çalışmasının ardından geriye sadece kayalar kaldı.



    GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    Galatasaray'dan yıkım olayıyla ilgili açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Galatasaray Adası hakkında, müstecir tarafından kanuna aykırı olarak yapılan eklemeler nedeniyle 21 Mart 2012 tarih ve 641-524 sayı ile alınmış yıkım kararına karşı kulübümüz mülk sahibi olarak dava açmıştı. Söz konusu dava kapsamında, 26 Eylül 2012'de keşif yapıldı. 28 Şubat 2014 tarihinde karar kulübümüzün aleyhine çıktı. O tarihte temyiz yoluna gidildi. 8 Ekim 2015 tarihinde karar onandı. Karar düzeltme yönündeki 10 Şubat 2016 tarihli başvurumuz da 21 Şubat 2017'de reddedilince yıkım kararı kesinleşmiş oldu. Büyükşehir'e bağlı ekipler, 28 Mayıs 2017 günü, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kararı uygulayarak Ada'da yıkıma başladı. Yıkılan yerler, kira sözleşmesi bitmesine rağmen hukuku hiçe sayan şahsın yaptığı eklentilerdir.

    Bu noktadan sonra, yıllardır Ada'da işgalci konumunda olan kiracının burayı kullanması mümkün değildir. Ada en kısa sürede, Galatasaray Adası ile ilgili olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da alınan karar gereğince ve kanuna uygun şekilde yeniden düzenlenerek Türk sporuna ve üyelerimize hizmet vermeye devam edecektir."

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:10
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