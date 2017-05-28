Faruk Süren'den yıkım yorumu
Galatasaray Spor Kulübü Başkanlarından Faruk Süren Galatasaray Adası'ndaki yıkım çalışmalarını öğrenerek Kuruçeşme Sahili'ne geldi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:53
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Haftaya şov başlayacak
Toplam 15
Yorum
Astor Mertazecker dun arsenal chealsea macinda oynadi;Alman disiplinli uzun boylu
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Haftaya şov başlayacak
Toplam 15
Yorum
MERT önce hoca lazım sonra gelecek olan bu takımı ben kurmadım dedirtmemek için tecrübesiz olanın acilen gönderilip tecrübeli bir hoca gelmesi
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Castillo fırtınası
Toplam 3
Yorum
galata Ersun futboldan anlasa N,Doye degil Rodeliga oynatir
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