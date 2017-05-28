 Faruk Süren'den yıkım yorumu – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Faruk Süren'den yıkım yorumu

    Faruk Süren'den yıkım yorumu

    Galatasaray Spor Kulübü Başkanlarından Faruk Süren Galatasaray Adası'ndaki yıkım çalışmalarını öğrenerek Kuruçeşme Sahili'ne geldi.

    Sahilden adayı izleyen Faruk Süren "Üzücü bir hadise. Böyle bir kararın olduğunu, itiraz edildiğini biliyorum ama bunun bu safhaya geleceğini veya getirileceğini beklemiyordum.Bakalım ne olacak. Kiracıyla bir ihtilaf olduğunu biliyorum. Büyük bir ihtilaf var. Belediye yıkım kararı almış olabilir. Mahkemeler var. Bu safhaya gelmesi çok üzücü" dedi.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:53
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