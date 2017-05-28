Cenk Ergün'den transfer açıklaması

Cenk Ergün, yaptığı açıklamada, transfer sürecine girilmesiyle birçok oyuncunun isminin gündeme getirildiğini belirterek, "Transfer gündeminde birçok isim var. Bütçemizin içerisinde ve listemiz doğrultusunda, en doğru, takıma yakışacak isimleri almak için uğraşıyoruz. Bu çerçevede takımımıza yakışan isimleri getireceğimizi düşünüyorum." dedi.

İsmi geçen oyuncularla ilgili olumlu veya olumsuz bir şey söyleyemeyeceğini dile getiren Ergün, "Bir oyuncuyla ilgili, 'Görüşüyoruz' veya 'Görüşmüyoruz' demek, bizi hem transfer politikamızda hem de maddi şartlarda etkiliyor. Pazarlığa oturduğumuzda bunlar bize negatif yansıyor." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarını hızlı bir şekilde sonuçlandırma isteklerine dikkati çeken Ergün, "Milli maçlar yaklaşıyor. Takımımızda milli mesaisi olan oyuncular var. Bizim görüştüğümüz oyuncuların milli mesaileri de var. Bir programın içerisinde, topbaşı yapmadan, gidecek arkadaşlarımızın yerine yeni futbolcu kardeşlerimizi mümkün olduğunca getireceğiz." açıklamasında bulundu.

- "Kazanmak zorundayız"

Cenk Ergün, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maçı kazanmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Ligde son 2 maç kaldığını hatırlatan Ergün, şunları söyledi:

"Aytemiz Alanyaspor maçını kazanmak zorundayız. Bu şekilde üçüncülük ihtimali son hafta da devam eder. Kalan iki maçı kazanıp, ligi bitirebileceğimiz en üst noktada sonlandırmak istiyoruz. Bu durum, UEFA Avrupa Ligi'ne katılım yerimizi de etkileyecek. Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, yeni sezon planlaması için önemli. Teknik heyet ve oyuncularımız elinden geleni yapacak. Ben sahadan galibiyetle ayrılacağımızı umuyorum."